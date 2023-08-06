Простые орловцы построили себе 631 дом за полгода

Жители региона использовали для этого собственные и заемные средства.

Орелстат оценил объемы строительной деятельности в Орловской области за первое полугодие 2023 года. Аналитики подсчитали, например, что населением региона за счет собственных и привлеченных средств за отчетный период времени был построен 631 новый жилой дом общей площадью 90,5 тысячи квадратных метров. Кстати, это 58,1 процента от всей площади жилья, введенного в первой половине текущего года в области. Из них 109 жилых домов площадью 10,5 тысячи квадратных метров находятся на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства.

Нетрудно подсчитать, что в среднем ежемесячно простые орловцы строит более 100 жилых домов. Однако текущие показатели индивидуального жилищного строительства на 15,3 процента уступают прошлогодним. Организациями-застройщиками в первом полугодии в эксплуатацию была сдана 1251 квартира в 11 жилых зданиях квартирного типа, общей полезной площадью 65,2 тысячи квадратных метров. Подводя общие итоги жилищного строительства, можно сказать, что в целом организациями и индивидуальными застройщиками с начала текущего года построено 1882 квартиры.

«Введено в эксплуатацию 155,7 тысячи квадратных метров общей площади жилых помещений, из них в городах и поселках городского типа – 90,1 тысячи квадратных метров, в сельской местности – 65,6 тысячи квадратных метров, — говорится в информации Орелстата. – Всего за первое полугодие 2023 года было введено в действие 666 зданий жилого и нежилого назначения общей площадью 202,7 тысячи квадратных метров».

ИА «Орелград»