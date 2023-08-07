Экс-глава орловского райцентра судится за миллион

Суд рассмотрел дело о взыскании заработной платы и надбавок к ней.

Детали процесса раскрыла пресс-служба Залегощенского районного суда. Истец подал заявление о взыскании неначисленной и невыплаченной заработной платы. Он указал, что ранее занимал выборную должность, однако гарантии, связанные с его денежным содержанием, по его мнению, не были реализованы по вине администрации района и поселкового Совета народных депутатов. В целом, истец просил взыскать с указанных лиц 1,111 миллиона рублей, составляющих денежное содержание, надбавку за выслугу лет, премии к праздничным дням, вознаграждение за долголетнюю и плодотворную работу, единовременную денежную выплату в связи с прекращением полномочий.

«В судебном заседании установлено, что в 2016 году истец избран на должность главы поселка Залегощь, который одновременно является председателем поселкового Совета народных депутатов, 30.09.2021 он прекратил полномочия главы поселка и в тот же день вновь избран на указанную должность, — говорится в информации районного суда. — 30.12.2022 истец прекратил полномочия главы поселка в связи с отставкой по собственному желанию».

Финансирование расходов, связанных с предоставлением гарантий главе поселения, обеспечивается за счет местного бюджета, который, как и везде, утверждается ежегодно. В числе прочего заранее рассчитываются ассигнования, «необходимые для функционирования муниципального образования и обеспечения материального содержания его руководителя». Суд установил, что платежные поручения на перечисление зарплаты и иных выплат подписывались электронно-цифровой подписью председателя поселкового Совета народных депутатов, имеющего право первой и второй подписи. Но денежные средства на оплату труда главы поселка перечислялись на основании заявленной им суммы в соответствии с составленным и утвержденным им же штатным расписанием.

При таких обстоятельствах суд пришел к выводу о том, что «ответственным за несоответствие размера оплаты труда является непосредственно сам истец». Администрация района была признана ненадлежащим ответчиком, а вины поселкового Совета в невыплате истцу надбавок и премий суд не увидел, так как «выплата в силу закона осуществляется на основании соответствующих распоряжений, которые истцом, как компетентным должностным лицом, не выносились».

«Доводы истца о том, что ему не было известно действующее законодательство, регламентирующее его оплату труда и выплату иных денежных пособий, признаны судом несостоятельными и на выводы суда не влияют, — говорится в информации суда. — По указанным основаниям исковые требования в отношении поселкового Совета народных депутатов оставлены без удовлетворения». Кроме того, в релизе говорится о нарушении истцом годичного срока обращения в суд. Впрочем, вынесенное «отказное» решение еще не вступило в законную силу.

ИА «Орелград»