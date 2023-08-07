Парахин велел на треть сократить число плохих дорог

В Орле в очередной раз переписали дорожную программу.

Мэр Орла Юрий Парахин в очередной раз внес изменения в постановление администрации города от 21 декабря 2021 года. Речь идет о муниципальной программе «Комплексное развитие улично-дорожной сети города Орла на 2022-2026 годы». В актуализированной версии документа по традиции обновлены параметры финансирования, а также цели, которые указанная программа преследует. Иными словами, переписаны ожидаемые результаты реализации муниципальной программы.

Согласно новой редакции документа, за весь период его реализации в Орле должен быть выполнен комплекс работ по ремонту объектов улично-дорожной сети города общей протяженностью 150,56 километра. Программа позволит улучшить транспортно-эксплуатационное состояние этих дорог, считают в мэрии. Кроме того, актуализированным паспортом предусмотрено уменьшение к 2026 году доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на 32,64 процентных пункта.

Добавим, что общий объем финансирования дорожных работ составит 9,55 миллиарда рублей. Но в этой сумме уже учтены расходы, понесенные властями в 2022 году. В 2023 году ремонт улично-дорожной сети обойдется казне в 3,5 миллиарда рублей, в 2024 году – в 1,542 миллиарда, в 2025 году – в 1,193 миллиарда, в 2026 году – в 894,95 миллиона рублей. Впрочем, объемы финансирования на последующие три года будут уточняться позднее и наверняка значительно вырастут с учетом тех средств из федерального и областного бюджетов, которые будут заложены на помощь Орлу уже после верстки самих бюджетов.

Что касается текущего финансирования, то в 2023 году Орел в целом на ремонт дорог должен получить из федерального бюджета 825,776 миллиона рублей. Также в обновленную программу заложены средства бюджетного кредита в размере 300,481 миллиона рублей. Как уже рассказывал «Орелград», в июле соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Клычков. Из Дорожного фонда Орловской области в этом году Орел получит 2,389 миллиарда рублей. А доля муниципального бюджета будет относительно скромной и составит в 2023 году 44,835 миллиона рублей.

ИА «Орелград»