Почти 30 тысяч орловцев подписались на «долговые смс»

Число пользователей информационной услуги налоговиков постепенно растет.

В Орловской области количество налогоплательщиков, которые пользуются услугой информирования о задолженности, достигло отметки в 29 тысяч. По крайней мере, такой была статистика по состоянию на 1 июля 2023 года, которую озвучило региональное Управлении ФНС России. Кстати, на 1 июня таковых было порядка 26 тысяч. Из указанного текущего числа подписчиков 26,2 тысячи составляют простые граждане, то есть физические лица, а еще 2,5 тысячи – это юридические лица. Услуга постепенно набирает популярность, причем особенно заметно это по статистике простых граждан.

«С начала года число налогоплательщиков региона, подключившихся к данной услуге, увеличилось на 9,8 тысячи, — подсчитали в областной налоговой службе. — Напоминаем, что информирование о задолженности осуществляется бесплатно. При возникновении задолженности не чаще одного раза в квартал пользователь услуги получает информацию посредством смс-сообщений или электронной почты, которые указал в согласии».

Стоит также отметить, что налоговики не будут навязчивы. Сообщения они рассылают только в том случае, если у подписчика имеется задолженность. Если налоговых долгов у гражданина или организации нет, то и письма им направлять не будут. Услуга удобна тем, что она является напоминанием – ведь о каких-то долгах в рутине можно забыть, а задолженность повлечет за собой пени и даже, возможно, штрафы.

«Такое информирование дает возможность налогоплательщику контролировать актуальное состояние расчетов, а также позволяет предупредить риски применения мер взыскания задолженности, обеспечительных мер к должнику и иных ограничений, — поясняют специалисты. — Заявить право можно в независимости от наличия у налогоплательщика задолженности на текущую дату. В случае отсутствия налоговой задолженности информирование не проводится».

Форму согласия можно представить дистанционно: через личный кабинет или направить по телекоммуникационным каналам связи, а также по почте на бумажном носителе, лично или через представителя по доверенности, — добавили в Управлении ФНС России по Орловской области. При этом пользователь может сам выбрать удобный для него способ информирования, то есть смс или электронную почту. Добавим, что рассылка осуществляется не чаще одного раза в квартал.

ИА «Орелград»