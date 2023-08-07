С забывчивых орловских родителей взыскали 177 миллионов рублей

Озвучены итоги работы судебных приставов с алиментщиками.

В Орловской области в результате принятых судебными приставами-исполнителями мер за первую половину 2023 года было взыскано свыше 176,9 миллиона рублей задолженности по алиментам. Как уточнили в региональном Управлении ФССП России, текущий показатель на 36 миллионов рублей, или на 26 процентов превышает сумму, взысканную с забывчивых нерадивых родителей за аналогичный период прошлого года. Все взысканные средства были перечислены в пользу несовершеннолетних детей, которые вовремя не получили деньги на свое содержание.

«Взыскание алиментов в пользу несовершеннолетних детей находится на особом контроле УФССП России по Орловской области, — подчеркнули в пресс-службе ведомства. — В целях взыскания задолженности по алиментам судебные приставы накладывают арест и обращают взыскания на счета, имущество и доходы должников, ограничивают выезд должников за пределы Российской Федерации, а также ограничивают должников в праве управления транспортными средствами до погашения задолженности».

Судя по приведенным данным, в Орловской области проживает немало тех, кто «забывает» перечислять деньги своим детям. Так, по данным УФССП, в первом полугодии 2023 года в отношении должников по алиментам было вынесено 4032 постановления об ограничении их выезда за пределы нашей страны. Кстати, на многих эта мера подействовала – после ее применения алиментщики погасили долги на общую сумму более 1,9 миллиона рублей.

«У должников по алиментам, у которых имеются права на управление транспортными средствами, ограничены судебными приставами в праве управления любым транспортом до погашения задолженности по алиментам, — говорят в службе судебных приставов. — В результате применения данной меры в первом полугодии 2023 года орловскими судебными приставами было взыскано 8,367 миллиона рублей задолженности по алиментам».

Имеются в регионе и злостные должники, к которым применяются более суровые меры, предусмотренные законом. Например, в первой половине текущего года в розыск было объявлено 698 орловцев, которые скрываются от уплаты алиментов. Еще одной эффективной мерой воздействия является привлечение должников к административной и уголовной ответственности.

«За 6 месяцев 2023 года 289 должников по алиментам были привлечены к административной ответственности по статье 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей), в отношении 150 должников по алиментам дознавателями службы судебных приставов были возбуждены уголовные дела по статье157 УК РФ», — резюмирует пресс-служба регионального УФССП.

ИА «Орелград»