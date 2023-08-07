У постояльцев орловского интерната воровали еду?

7.8.2023 | 14:36 Новости, Происшествия

Сотрудники полиции проводят проверку.

В Добринском психоневрологическом интернате две сотрудницы были уличены в выносе продуктов питания из учреждения. По данным «Орелграда», они решили забрать красную рыбу, которая предназначалась для праздничного обеда. Инвалидов накормили традиционным омлетом, а женщины миновали пост охраны с сумками с деликатесами. В момент выноса продуктов сотрудницы интерната были задержаны и доставлены в отделение полиции.

На минувшей неделе в УМВД России по Орловской области «Орелграду» сообщили, что проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования