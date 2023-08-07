У постояльцев орловского интерната воровали еду?

Сотрудники полиции проводят проверку.

В Добринском психоневрологическом интернате две сотрудницы были уличены в выносе продуктов питания из учреждения. По данным «Орелграда», они решили забрать красную рыбу, которая предназначалась для праздничного обеда. Инвалидов накормили традиционным омлетом, а женщины миновали пост охраны с сумками с деликатесами. В момент выноса продуктов сотрудницы интерната были задержаны и доставлены в отделение полиции.

На минувшей неделе в УМВД России по Орловской области «Орелграду» сообщили, что проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

ИА «Орелград»