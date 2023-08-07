В Орле эвакуируют детские сады

7.8.2023 | 11:49 Новости, Происшествия

Процедура проводится в восьми учреждениях.

Детсад №79 Орла. Фото: yandex.ru/maps

Об этом сообщают «Орловские новости», ссылаясь на администрацию областного центра. «Причиной, как и ранее, стали сообщения о минировании социальных объектов», — пояснили представители городских властей.

В частности, эвакуация прошла в детском саду №79 Орла («Сказка»), который находится на улице Приборостроительной, 40.

Предыдущий подобный эпизод произошёл в Орле 22 мая этого года. Ранее массовые эвакуации детсадов проводились 27 октября 2022 года и 23 июня 2021 года. Сигналы о минировании объектов не подтвердились ни в одном случае.

Напомним, что за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусматривается уголовная ответственность (в виде штрафа до 500 тысяч рублей либо ограничения свободы на срок до трёх лет или принудительных работ на срок до двух лет).

ИА «Орелград»

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