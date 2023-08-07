В Орле начали строить ФОК на Матвеева

Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.

В настоящее время на объекте уже огорожена территория. Сюда завозится песок. Выполняются земляные работы.

Строительство ведётся в рамках национального проекта «Демография». Оно обойдётся бюджету в 220 миллионов рублей.

Планируется, что физкультурно-оздоровительный комплекс будет состоять из трёх спортивных залов, раздевалок, помещений для тренеров, хозяйственных и технических помещений.

Напомним, что реализация этого проекта шла «со скрипом». Подрядчик, который выиграл конкурс, отказался от дальнейшего заключения контракта. Задание переадресовали ООО «АС Монтаж».

ИА «Орелград»