В Орле начали строить ФОК на Матвеева

7.8.2023 | 16:41 Новости, Спорт, Строительство

Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В настоящее время на объекте уже огорожена территория. Сюда завозится песок. Выполняются земляные работы.

Строительство ведётся в рамках национального проекта «Демография». Оно обойдётся бюджету в 220 миллионов рублей.

Планируется, что физкультурно-оздоровительный комплекс будет состоять из трёх спортивных залов, раздевалок, помещений для тренеров, хозяйственных и технических помещений.

Напомним, что реализация этого проекта шла «со скрипом». Подрядчик, который выиграл конкурс, отказался от дальнейшего заключения контракта. Задание переадресовали ООО «АС Монтаж».

ИА «Орелград»

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