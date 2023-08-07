В Орле в многоэтажке произошёл большой пожар

Из здания эвакуировали 20 человек.

ЧП случилось накануне около 19:40 в Северном районе на Рощинской улице. Как рассказали в пресс-службе Управления МЧС по Орловской области, загорелся балкон в квартире на шестом этаже многоквартирного дома. Подъезд заполнился дымом. Пламя распространялось и на балконы соседних этажей.

Пожарные, прибыв на место, начали бороться с возгоранием. Параллельно были спасены восемь жителей дома и эвакуированы ещё 20 (в том числе, двое несовершеннолетних).

В итоге пожар потушили. В основном, пострадала только та квартира, где начался пожар. Там сгорел балкон, оказались повреждены ещё три квадратных метра площади, также все помещения покрылись копотью.

Предположительной причиной данного пожара является нарушение правил пожарной безопасности при курении. На месте работали 20 сотрудников Управления МЧС по Орловской области, а также полиция, ГИБДД, газовая служба и «Скорая помощь».

ИА «Орелград»