В «Орловском полесье» заработали веломаршруты

7.8.2023 | 16:48 Новости, Общество

Ранее нацпарк приобрёл электровелосипеды.

Фото: vk.com/public152893260

Туристам на выбор предлагается два варианта поездки по парку. Оба маршрута заканчиваются озёрами — Рясник и Обмеж. Длина одного составляет 13 километров, другого – 9 километров.

Электровелосипеды полностью настроены для пользователей и готовы к эксплуатации. Первые велосипедные турпоездки уже состоялись.

Все желающие могут взять велосипед напрокат и совершить «круиз» по парку, останавливаясь в любых местах для прогулки или пикника.

Инициатива воплощается в жизнь в рамках федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма». Сообщалось, что парк приобрёл как минимум 22 единицы такого транспорта.

ИА «Орелград»

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