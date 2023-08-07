В «Орловском полесье» заработали веломаршруты

Ранее нацпарк приобрёл электровелосипеды.
Туристам на выбор предлагается два варианта поездки по парку. Оба маршрута заканчиваются озёрами — Рясник и Обмеж. Длина одного составляет 13 километров, другого – 9 километров.
Электровелосипеды полностью настроены для пользователей и готовы к эксплуатации. Первые велосипедные турпоездки уже состоялись.
Все желающие могут взять велосипед напрокат и совершить «круиз» по парку, останавливаясь в любых местах для прогулки или пикника.
Инициатива воплощается в жизнь в рамках федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма». Сообщалось, что парк приобрёл как минимум 22 единицы такого транспорта.
ИА «Орелград»