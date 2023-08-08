13-летний орловец погиб при купании

В этот же день неподалёку в воде нашли тело женщины.

Оба случая произошли в Ливенском районе. Как рассказали в пресс-службе Управления МЧС, подросток погиб, купаясь в реке Сосна. Соответствующее сообщение поступило в службу спасения накануне около 16:30.

Место, где отдыхал несовершеннолетний, не было оборудовано для купания. При несчастном случае присутствовали очевидцы. Они рассказали, что подросток зашёл в воду, нырнул и не вынырнул. Очевидцам происшествия оставалось только вытащить тело на берег.

Выяснилось, что погибший был 2010-го года рождения. Сейчас все обстоятельства происшествия выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Отметим, что в этот же день, 7-го августа, в Ливенском районе в воде обнаружили тело женщины. Оно находилось в искусственном водоёме, расположенном в деревне Миляево. Тело, покрытое одеждой, и берег разделял примерно один метр.

Сотрудники МЧС извлекли погибшую из воды и передали сотрудникам полиции. Обстоятельства гибели женщины также установят правоохранительные органы.

ИА «Орелград»