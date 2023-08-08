«Честного Михаила» приговорили к двум годам

Орловский блогер обещал убить лидера отделения ЛДПР.

Как стало известно «Орёлграду» из собственных источников, Михаил Родичев признан виновным в призывах к осуществлению террористической деятельности. Материалы уголовного дела рассмотрел 2-й Западный окружной военный суд. Его возбудило Управление ФСБ по Орловской области (по части 2 статьи 205.2 УК РФ).

Подозреваемого задержали ещё в апреле текущего года. Причиной стали материалы, опубликованные на YouTube-канале. Житель Краснозоренского района, выступая под псевдонимом «Честный Михаил», обещал убить лидера регионального отделения ЛДПР, зампреда областного совета Владислава Числова, а также других представителей власти.

При задержании Родичев выразил раскаяние. В итоге суд приговорил блогера к двум годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также запретил ему выступать в роли администратора сайтов. Пока что приговор не вступил в законную силу.

Ранее эпатажные заявления «Честного Михаила» с угрозами в адрес представителей власти уже неоднократно шокировали интернет-пользователей и становились предметом судебных разбирательств. В минувшем году он привлекался к уголовной ответственности за призывы к массовым беспорядкам. Тогда ему на 9 месяцев запретили посещать места проведения массовых мероприятий, изменять место жительства или пребывания, а также выезжать за пределы Краснозоренского района. До этого Родичев получал условный срок и за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.

ИА «Орелград»