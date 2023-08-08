Две орловские компании «просто ликвидировались»

В Орловской области начали применять упрощенный порядок прекращения бизнеса.

В Орловской области бизнесменам упростили процедуру прекращения деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Управления ФНС России. В ведомстве пояснили, что с 1 июля 2023 года в силу вступил Федеральный закон № 249-ФЗ. Этот документ упрощает добровольную ликвидацию юридических лиц, представителей малого и среднего предпринимательства. Новый механизм позволяет сократить время и денежные затраты компаний на процедуру прекращения деятельности. Кроме того, он поможет избежать негативных последствий для собственников, которые бросают компанию, не сдавая отчетность и не проходя процедуры ликвидации в соответствии с Гражданским кодексом РФ.

«С начала июля 2023 года правом упрощенного порядка ликвидации воспользовались уже две орловские компании, — рассказали в Управлении ФНС России по Орловской области. — Всего же за прошедший период 2023 года регистрирующим органом исключено из Единого государственного реестра юридических лиц 424 организации, из них 143 как недействующие юридические лица и 281 — с записью о недостоверности сведений. За июнь 2023 года данный показатель составил 347 юридических лиц (соответственно исключено 137 недействующих и 210 по недостоверности сведений)».

Что касается упрощенной процедуры исключения из ЕГРЮЛ, то учредителям, единогласно принявшим решение о прекращении деятельности организации, надо направить в регистрирующий орган заявление об этом. Далее всю процедуру ликвидации берет на себя регистрирующий орган, но запуск механизма возможен при соблюдении организацией ряда обязательных пунктов.

Так, сведения о юридическом лице должны быть включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, оно не должно являться плательщиком налога на добавленную стоимость. Должны отсутствовать сведения о наличии незавершенных расчетов с кредиторами, а в ЕГРЮЛ не должно быть записи о недостоверности сведений о юридическом лице. Кроме того, у организации не должно быть долгов по налогам, она не должна иметь в собственности недвижимое имущество и транспортные средства, не должна находиться в процессе ликвидации и реорганизации.

Кроме того, компанию проверят на наличие производства по делу о банкротстве и судебных актов, содержащие запрет на совершение регистрационных действий. После получения заявления регистрирующий орган в течение пяти рабочих дней принимает решение о предстоящем исключении и вносит в ЕГРЮЛ соответствующую запись, а также публикует информацию, чтобы выявить лиц, возражающих против прекращения деятельности юридического лица.

ИА «Орелград»