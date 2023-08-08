На Орловщине изъяли из оборота 1,8 килограмма марихуаны и конопли

Житель региона хранил всё это в гараже.

Как рассказали в пресс-службе Управления МВД по Орловской области, мужчина оборудовал в подвале постройки настоящую нарколабораторию. Он разместил здесь лампы, полки с живыми растениями, а также определил места для просушки листьев и цветков конопли. Также у него нашли и изъяли весы и мельницу для измельчения высушенных частей растений.

Готовая марихуана потянула на 954 грамма, «подрастающая» конопля – на 863,3 грамма. Это квалифицировали как крупный размер. В итоге на орловца завели уголовное дело (по части 2 статьи 228 УК РФ).

В данный момент фигурант задержан. Решается вопрос о его заключении под стражу на время следствия и суда.

ИА «Орелград»