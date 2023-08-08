На Орловщине возбудили дело против главного санврача Ливен

8.8.2023 | 18:10 Закон и порядок, Новости

Он подозревается в коррупционном правонарушении.

ТО Роспотребнадзора по городу Ливны. Фото: www.google.com/maps

Подробности рассказали в прокуратуре Орловской области. «Яблоком раздора» стал рециркулятор – прибор, предназначенный для очищения и обеззараживания воздуха. Его для собственных нужд приобрело Колпнянское районное потребительское общество.

Затем председатель РАЙПО передала прибор начальнику Территориального отдела Роспотребнадзора по Орловской области в городе Ливны. При этом женщина действовала в интересах всего юридического лица. Платой должно было стать «общее попустительство по службе».

Однако нарушение вскрылось. В отношении юридического лица возбудили административное дело. В итоге мировой суд оштрафовал Колпнянское РАЙПО на целых 500 тысяч рублей.

Что касается главного санитарного врача Ливен, то в его отношении возбуждено уже уголовное дело. В данный момент оно находится на стадии расследования.

ИА «Орелград»

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