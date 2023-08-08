Орловец не платил за мусор, не признав себя его собственником

Дело о взыскании платы за коммунальную услугу дошло до апелляции.

Как сообщила пресс-служба Малоархангельского районного суда Орловской области, в апелляционном порядке рассмотрено дело о взыскании задолженности за коммунальную услугу «обращение с твердыми коммунальными отходами». Ранее решением мирового суда требования истца были удовлетворены, в его роли выступила управляющая компания «Зеленая Роща». С местного жителя была взыскана сама задолженность в размере 10 515 рублей, а также неустойка. Однако ответчик обжаловал решение в вышестоящей инстанции.

Важными в этом деле представляются отношения сторон, а не спорная сумма. В обоснование своих требований «УК «Зеленая роща» указала, что с ответчиком был заключен договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. Региональным оператором в адрес потребителя направлялись универсальные передаточные документы, однако ответчиком, в нарушение условий договора, денежные средства за оказанные услуги не были перечислены, а мотивированный отказ не поступал. В марте ответчику была направлена претензия с требованием о погашении задолженности, после чего регоператор пошел в суд и выиграл.

В апелляционной жалобе ответчик просил вынести по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных требований и прекратить производство по делу. Он указал, что владеет нежилым помещением (магазином), сдает его в аренду третьим лицам, поэтому собственником твердых коммунальных отходов не является. По его версии, в его адрес и арендаторам помещения не приходили квитанции об оплате за коммунальную услугу. Он также считает, что истец не оказывает и не оказывал ему ранее услуги по обращению с ТКО, то есть, по мнению ответчика, истец требует оплатить задолженность за услуги, которые фактически предоставлены не были.

Проверив законность и обоснованность решения суда первой инстанции, суд апелляционной инстанции решение оставил без изменения. Суд сделал вывод о том, что правоотношения между региональным оператором и потребителем (отходообразователем) могут возникать как в силу подписания договора в письменной форме, так и в силу закона. «УК «Зеленая Роща» с 1 января 2019 года обладает статусом регионального оператора по обращению с отходами и является единственной организацией, уполномоченной оказывать услуги в области обращения с ТКО на территории Орловской области.

Довод ответчика о том, что истцом ему не оказывалась услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами, опровергается письменными материалами гражданского дела, — говорится в решении апелляционной инстанции. Ключевыми стали факт заключения договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами между истцом и ответчиком, тарифы, установленные для оплаты услуги, а также обязательства каждой из стороны договора. Доводы о том, что ответчик не использует принадлежащее ему нежилое помещение, так как сдает его в аренду, суд не принял во внимание, в том числе по тем основаниям, что именно собственник несет обязанности по содержанию принадлежащего ему имущества.

ИА «Орелград»