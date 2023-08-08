Орловский полицейский подозревается во взятке

Возбуждено уголовное дело.

По предварительным данным, преступление совершил сотрудник Отделения МВД России по Орловскому муниципальному округу. Полицейский получил незаконное денежное вознаграждение (всего около 400 тысяч рублей) от директора садового некоммерческого товарищества. Деньги являлись платой за незаконный отказ в возбуждении уголовного дела в связи с возможным хищением средств СНТ.

Новость сообщили в самом Управлении МВД по Орловской области. В полиции проводится внутренняя проверка. Если информация подтвердится, то сотрудника уволят из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.

Кроме того, он понесёт наказание в установленном законом порядке. По данному факту возбуждено и уголовное дело, которым занимается Следственный комитет.

ИА «Орелград»