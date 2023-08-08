В новый облик Орла вложат 24 миллиарда рублей

8.8.2023 | 9:00 Новости, Общество, Экономика

Утверждена муниципальная адресная инвестиционная программа.

Фото: ИА «Орелград»

Как следует из постановления, подписанного мэром Орла Юрием Парахиным, ответственным исполнителем программы станет городское управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства. Основная цель – социально-экономическое развитие муниципального образования «Город Орел». При помощи программы власти планируют повысить уровень и качество жизни населения, создать комфортные условия для проживания во взаимосвязи со сложившейся экономической ситуацией. Достигнуть желаемого результата предполагается за счет бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства (социально-культурного, коммунального, дорожного и инженерного характера), находящиеся в муниципальной собственности.

Кроме того, планируется реализация социально значимых инвестиционных проектов и мероприятий. Действие программы рассчитано до 2026 года. Кстати, средства из бюджета города будут проходить к подрядчикам транзитом через муниципальное казенное учреждение «Объединенный муниципальный заказчик города Орла». Оно будет выступать в роли заказчика при заключении контрактов. Общий объем финансирования за все годы реализации прогнозируется в сумме 24,925 миллиарда рублей, причем за счет средств федерального бюджета должно поступить 19,59 миллиарда рублей.

Только на 2023 год объем финансирования запланирован в сумме 3,688 миллиарда рублей, в том числе 2,8 миллиарда рублей из федерального бюджета. Поясним, что адресная инвестиционная программа, по сути, является сводной программой, так как в нее включены объекты, финансирование по которым ведется по линии других целевых программ, в том числе в рамках региональных и национальных проектов. Например, в нее включены мероприятия по формированию комплексной городской среды и обеспечению архитектурно-пространственной выразительности. Реализация данного направления должна привести к достижению социального, психологического экологического комфорта и функциональной достаточности всех районо областной столицы.

Также документов предусмотрено повышение эффективности использования городских территорий, строительство, реконструкция, реставрация и модернизация объектов капитального строительства, проведение капитального ремонта и благоустройства, уменьшение доли физически амортизированных и морально устаревших объектов. Еще одна задача заключается в сохранении и увеличении «многообразия городской среды и застройки, отвечающих запросам различных групп населения».

ИА «Орелград»

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Орелград. 2023 год

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