В Орле официально поторопили благоустроителя «Дворянки»

Компании указали на необходимость ускорить темпы работ.

Об этом сообщили в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Орловской области. На объекте побывал исполняющий обязанности руководителя департамента Сергей Латынин, а также мэр Орла Юрий Парахин.

«Подрядчику указано на необходимость наращивания темпов работ», — отметили представители областной администрации. Тем не менее, пока что ООО «Торгово-Строительная Компания Элитный Сад», выполняющее работы по благоустройству сквера, не выпадает из ранее утверждённого графика.

Напомним, что благоустроенный сквер «Дворянское гнездо» должен открыться к 1 сентября текущего года. Работы обойдутся бюджету в 119,5 миллионов рублей.

Ранее в соцсетях орловские пользователи указывали властям на небольшое число рабочих на объекте, однако это не смутило чиновников.

ИА «Орелград»