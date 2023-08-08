Yota присоединилась к меморандуму ФАС о противодействии спам-звонкам

8.8.2023 | 12:09 Новости компаний, Рекомендуем

Yota подписала меморандум о противодействии голосовому спаму.

Фото предоставлено пресс-службой Yota (автор Илья Захаров).

Оператор ведет активную работу по защите абонентов от нежелательных вызовов. Только за июль 2023 года спам-фильтры отсеяли почти 5,4 миллиона нежелательных звонков и свыше 4,7 миллиона смс.

ФАС и крупнейшие операторы сотовой связи объединили усилия для борьбы с навязчивой рекламой, которая поступает абонентам без их согласия. Меморандум был подписан в 2021 году. В июне прошлого года ФАС совместно с ведущими операторами запустили сервис обращений граждан для оперативной блокировки спам-звонков. Через специальную форму на сайте операторов и на портале ведомства можно сообщить о поступившей голосовой или смс-рекламе.

«Мы уделяем большое внимание защите наших клиентов от нежелательных вызовов и смс. Специальные фильтры при помощи аналитических алгоритмов отслеживают спам-звонки и автоматически блокируют их или переводят в голосовой ящик. Только за июль 2023 года спам-фильтры Yota отсеяли почти 5,4 миллиона нежелательных вызовов и свыше 4,7 миллиона смс», — отметил руководитель по продуктам и операционной эффективности Yota Петр Чернявский.

Защита от спама доступна всем абонентам Yota бесплатно, нежелательные вызовы и смс ограничиваются автоматически. Система учитывает признаки, характерные для спам-вызовов и сообщений. Критерии выявления регулярно обновляются с использованием больших данных и алгоритмов машинного обучения.

Абоненты также могут уведомить оператора о спаме. СМС-сообщение достаточно переслать на бесплатный номер 1911, а о нежелательных звонках сообщить через форму на сайте Yota или портале антимонопольного ведомства.

СПРАВКА

Yota — федеральный мобильный оператор. Предоставляет услуги голосовой связи и доступ в интернет в сетях 2G/3G/4G.

Реклама. Рекламодатель — ПАО «МегаФон»  (ООО «Скартел» (оператор Yota) — дочерняя компания ПАО «МегаФон»).

 

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Орелград. 2023 год

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