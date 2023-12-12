Парахин утвердил новые правила предоставления жилья сиротам

Город будет формировать специализированный жилищный фонд.

Мэр Орла Юрий Парахин обновил действовавшее с 2016 года «Положение о порядке формирования муниципального специализированного жилищного фонда города Орла для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Главное приложение к нему изложено в новой редакции. Контроль за его исполнением возложен на МКУ «Жилищное управление города Орла» и заместителя мэра – начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Сергея Филатова.

Новое положение определяет порядок формирования муниципального специализированного жилищного фонда на территории города Орла для детей-сирот за счет предоставляемых муниципалитету субвенций из бюджета Орловской области. Его формирование власти увязали напрямую со списком очередников – детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на предоставление специализированного жилого помещения и состоящих на учете в мэрии.

Документом предусмотрено несколько способов формирования спецфонда. Прежде всего, это приобретение жилья на первичном и вторичном рынке по договорам купли-продажи. Такое жилье покупается в муниципальную собственность, а потом предоставляется сиротам. Второй способ предусматривает участие мэрии в долевом строительстве многоквартирных жилых домов. Еще два способа – строительство многоквартирных домов и индивидуальных жилых домов.

Общая площадь приобретаемого для сирот жилья установлена Законом Орловской области №727-03, она составляет 33 квадратных метра. Однако если жилья такой площади нет, из-за конструктивных и технических параметров самого дома, то законом допускается приобретение жилья общей площадью не менее 28 и не более 40 квадратных метров. То есть, закон разрешает в отдельных случаях уменьшать установленную норму не более чем на 5 квадратных метров или увеличивать не более чем на 12 квадратных метров.

«Стоимость квадратного метра общей площади приобретаемого в муниципальную собственность жилого помещения для формирования специализированного жилищного фонда определяется в соответствии с действующим законодательством, – говорится в документе мэрии. – Приобретаемые жилые помещения должны быть пригодны для постоянного проживания граждан, отвечать установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства Российской Федерации».

Из документа также следует, что в специализированный жилищный фонд могут быть включены жилые дома, квартиры, благоустроенные применительно к условиям города Орла. В спецфонд их нельзя включать, если они заняты по договорам социального найма, найма жилого помещения или аренды, а также если имеют обременения прав на это имущество. Добавим, что жилье из специализированного фонда для детей-сирот не подлежит приватизации, обмену, передаче в аренду или в поднаем, за исключением передачи таких помещений по договорам социального найма в случаях, установленных действующим законодательством.

ИА «Орелград»