В Ливнах займутся хоккеем и художественной гимнастикой

Новые спортивные секции заработают в райцентре в 2024 году.

С 1 января 2024 года в Ливнах на базе «Спортивной школы» планируется открытие двух важных направлений – «хоккей» и «художественная гимнастика». Информация об этом прозвучала на оперативном совещании при главе города. Как сообщили в администрации, с докладом по данному вопросу выступил начальник отдела по физической культуре и спорту Руслан Слукин. Он отметил, что в городе взят курс на увеличения числа горожан, систематически занимающихся физкультурой и спортом. Согласно озвученным планам, к 2028 году доля такого населения должна быть доведена до 57 процентов от общего количества жителей.

«В настоящее время данный показатель составляет 52 процента, в прошлом году – 47,2 процента, – отметил Руслан Слукин. – Кроме того, необходимо увеличить долю населения города, выполнившего нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» до 65 процентов. На сегодняшний день данный показатель составляет 10 процентов или 4300 человек. Только в этом году нормативы сдали более тысячи человек».

По его словам, для популяризации здорового образа жизни и увеличения охвата детей в возрасте 5-6 лет с 1 сентября 2023 года в «Спортивной школе» вновь появилась возможность формирования спортивно-оздоровительных групп. Сейчас в них занимаются более 40 детей. Не осталось в стороне и обсуждение наболевших проблем. Одной и было названо недостаточное количество спортивных сооружений профильного типа, предназначенных для занятий футболом, единоборствами и легкой атлетикой в зимний период. В мэрии отметили, что количество занимающихся ливенцев в спортивных секциях кратно превосходит пропускную способность спортивных залов для вышеуказанных видов спорта.

«Глава города Сергей Трубицин поручил изучить действующие федеральные и региональные программы и подготовить предложения по строительству универсального крытого легкоатлетического манежа с футбольным полем, а также вспомогательными помещения (тренажерным залом и несколькими заломи единоборств), – сообщили в администрации Ливен. – Также необходимо обеспечить контроль за выполнением ремонтных работ на спортивных объектах «Спортивной школы» и подготовить предложения по ремонту кровли бассейна МАУ «ФОК».

ИА «Орелград»