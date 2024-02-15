На Орловщине появится реестр специальных семеноводческих зон

В регионе началась реализация нового областного закона.

Департамент сельского хозяйства утвердил «Порядок ведения реестра специальных семеноводческих зон Орловской области». Документ прошел процедуру антикоррупционной экспертизы. Он был подготовлен в рамках исполнения нового регионального закона. Напомним, в самом конце 2023 года депутаты Орловского облсовета в окончательной редакции утвердили Закон № 378-7 «О порядке установления специальных семеноводческих зон на территории Орловской области». Он определяет порядок установления специальных семеноводческих зон для производства семян сельскохозяйственных растений на территории региона.

В качестве уполномоченного органа по установлению специальных семеноводческих зон законом был определен департамент сельского хозяйства. Также законом установлено, что порядок ведения реестра специальных семеноводческих зон и форма указанного реестра утверждаются нормативным правовым актом уполномоченного органа. Именно этим сейчас и занимается департамент. Чиновником, ответственным за ведение реестра, будет начальник областного управления производства и переработки сельскохозяйственной продукции, научно-технического обеспечения АПК.

Реестр ведется в электронной форме. В него включаются следующие сведения: реестровый номер специальной семеноводческой зоны; наименование семеноводческой организации; реквизиты приказа департамента об установлении специальной семеноводческой зоны, срок ее действия и местоположение (сельское поселение, муниципальный район или муниципальный округ); кадастровый номер или квартал земельного участка, на котором установлена специальная семеноводческая зона, ее общая площадь и статус.

«Соответствующие сведения или изменения в них вносятся в реестр в течение пяти рабочих дней с момента принятия приказа департамента об установлении специальной семеноводческой зоны Орловской области, – следует из документа. – Реестр размещается на странице департамента в государственной специализированной информационной системе «Портал Орловской области – публичный информационный центр» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ИА “Орелград”