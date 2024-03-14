Орловец устроил непотребство на автозаправке

Хулигана задержали росгвардейцы.

Как рассказали в областном Управлении ведомства, инцидент произошёл в Железнодорожном районе этой ночью, около двух часов.

Один из посетителей устроил дебош в торговом зале автозаправочной станции. Хулиган пытался применить физическую силу не только к другим клиентам, но и к персоналу.

В итоге сотрудники АЗС вызвали Росгвардию. Нарушителя задержали. Вскоре выяснилось, что это 39-летний местный житель.

Только в пределах Железнодорожного района вневедомственная охрана Росгвардии обеспечивает безопасность около 400 объектов. Это места, где проживают или хранят своё имущество частные лица, а также здания учреждений здравоохранения и образования, различных организаций, оказывающих услуги населению.

ИА «Орелград»