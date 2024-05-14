В Орле снова начали считать партийный эфир

За временем, которое выделяется партиям, следят сотрудники облизбиркома.

Избирательная комиссия Орловской области возобновила работу по учету эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий, представленных в Орловском областном Совете народных депутатов. Как пояснили в облизбиркоме, наблюдение ведется за региональными телеканалом «Первый областной» и радиоканалом «Экспресс радио – Орел». Впрочем, мониторинг показывает, что партийная деятельность освещается пока только на телеканале.

«Мониторинг приостанавливался на период избирательной кампании по выборам президента Российской Федерации с декабря 2023 года по март 2024 года в соответствии с требованиями законодательства, – пояснили в Избирательной комиссии Орловской области. – После официального опубликования результатов выборов учет осуществляется с первого числа следующего календарного месяца».

Для ведения мониторинга в облизбиркоме создана специальная рабочая группа. Анализ она проводит на основании сведений, представленных акционерным обществом «Областной телерадиовещательный канал». Обязанность телевизионщиков отчитываться, а избиркома вести учет партийного эфира, установлена законом Орловской области «О гарантиях равенства политических партий, представленных в Орловском областном Совете народных депутатов, при освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом».

Он действует с 2010 года. Согласно ему все партии, представленные в региональном парламенте, должны получать равное время в эфире. По данным облизбиркома, возобновленный мониторинг показал, что в апреле 2024 года требования указанного закона были соблюдены. Сообщается, что деятельность политических партий, представленных в Орловском областном Совете народных депутатов, освещалась в равном объеме: на телеканале «Первый областной» – по 16 минут 13 секунд; на радиоканале «Экспресс радио – Орел» – не освещалась. Заключение рабочей группы направлено на утверждение облизбиркома.

ИА «Орелград»