Лукашенко передарил подарок Клычкова

3.7.2024 | 15:00 Новости, Политика

Ранее орловский губернатор преподнёс президенту Белоруссии живописное полотно.

Фото: www.cherven.by

Андрей Клычков, во время визита в страну, подарил Александру Лукашенко картину «Комбат» работы известного орловского художника Анатолия Костяникова.

Как сообщает портал www.cherven.by, президент Белоруссии передал её Червенскому районному краеведческому музею.

Передачу полотна осуществила начальник главного управления культуры Минского областного исполнительного комитета Алла Шахотько. С ответным словом благодарности выступила директор музея Елена Заборонок.

Напомним, что Червенский район входит в Минскую область Белоруссии.

ИА «Орелград»


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