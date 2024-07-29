В Орловской области намолотили первый миллион тонн зерна

29.7.2024 | 18:00 Важное, Новости, Экономика

Об этом объявил губернатор.

Фото: ИА «Орелград»

Орловские аграрии преодолели планку в один миллион тонн зерновых урожая текущего года. «Это знаковый успех всего агропромышленного комплекса Орловщины – в этом году наши хлеборобы смогли добиться такого результата значительно раньше, чем обычно», – отметил Андрей Клычков.

На 29 июля минувшего года в регионе было намолочено всего 147 тысяч тонн зерновых. «Мы ожидаем урожай не ниже прошлогоднего рекордного уровня», – подчеркнул губернатор.

Также Клычков указал, что майские заморозки создали для работников сельского хозяйства большие риски. Однако орловский АПК сумел преодолеть эти трудности.

Напомним, что из-за заморозков в АПК Орловщины (как и в нескольких других регионах) вводился режим ЧС.

ИА «Орелград»


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