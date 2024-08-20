Карантинный режим введен под Орлом из-за опаснейшего аллергена

Карантинная фитосанитарная зона установлена по амброзии полыннолистной.

На территории Орловского муниципального округа и Кромского районов Орловской области введен карантинный фитосанитарный режим и установлена карантинная фитосанитарная зона по амброзии полыннолистной. Об этом сообщила пресс-служба Территориального управления Россельхознадзора. В указанных районах были обнаружены очаги известного многим сорняка растения – амброзии полыннолистной вида Ambrosia artemisiifolia L.

В связи с этим приказом Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям введен карантинный фитосанитарный режим и установлена карантинная фитосанитарная зона по амброзии полыннолистной на земельных участках, расположенных на территории Сабуровского сельского поселения Орловского муниципального округа, Апальковского и Шаховского сельских поселений Кромского района. Общая площадь фитосанитарной зоны составляет 1264 га. Площадь двух очагов произрастания амброзии составляет 71,2 га, а оставшиеся 1192, га – это буферная зона.

«В адрес правообладателей и пользователей земельных участков направлена программа по локализации очага и ликвидации популяции амброзии полыннолистной», – сообщает ТУ Россельхознадзора. Собственники и пользователи земли обязаны проводить обследование подкарантинных объектов. Мероприятия по локализации очага карантинного объекта и ликвидации популяции сорняка осуществляются за счет средств тех граждан и юридических лиц, кому принадлежит или кто пользуется землей, на которой был обнаружен сорняк.

Амброзия полыннолистная вида Ambrosia artemisiifolia L. Является одним из самых вредоносных сорняков и опаснейших аллергенов в растительном мире. Во время цветения она образует огромное количество пыльцы, многократное вдыхание которой вызывает у людей аллергию с такими симптомами, как повышение температуры, слезотечение, конъюнктивит и ухудшение зрения. В тяжелых случаях возможен отек легких.

Этот сорняк способен вырастать до двух метров в высоту. Амброзия полыннолистная быстро распространяется. Она сильно иссушает почву, из-за чего страдают культурные посевы. Семена амброзии легко осыпаются, засоряя почву, переносятся водой и ветром, животными и людьми. На засоренных амброзией полях резко падает производительность сельскохозяйственной техники, ухудшается качество полевых работ и затрудняется уборка урожая. Этот сорняк резко снижает кормовые качества сена.

ИА «Орелград»