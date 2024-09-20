Ушёл из жизни литератор и историк Геннадий Веркеенко

Это произошло сегодня ночью.

Новость сообщил в соцсетях первый вице-спикер орловского облсовета Михаил Вдовин. Известному орловцу было 78 лет.

Веркеенко родился на Украине, затем жил в Брянской области. Окончил исторический факультет Орловского государственного педагогического института, аспирантуру. Затем переехал в наш регион и начал работать в нынешнем ОГУ имени Тургенева. Здесь он прошёл путь до заведующего кафедрой и проректора вуза.

Геннадий Веркеенко публиковал стихотворные и прозаические книги, являлся членом Союза писателей России. В 2021-м году его отметили почётной грамотой от облсовета и губернатора за вклад в науку и литературу.

«Честный и принципиальный, переживающий за судьбу нашей Родины и не поменявший свои убеждения – таким в нашей памяти останется Геннадий Петрович», – написал Михаил Вдовин.

ИА «Орелград»