В бюджет ТФОМС заложили штрафы

Штрафы и пени станут дополнительным источником доходов.

Депутаты Орловского облсовета в первом чтении утвердили бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Информацию по нему депутатам представил исполняющий обязанности директора ТФОМС Орловской области Костантин Бобраков. Он отметил, что бюджет Фонда на 2025 год прогнозируется с дефицитом, а на плановый период 2026 и 2027 — сбалансированным по доходам и расходам.

«Что касается доходов, то на 2025 год они на 99,8 процентов представлены безвозмездными поступлениями, в том числе субвенциями из Федерального фонда обязательного медицинского страхования, – уточнили в пресс-службе Орловского облсовета. – Что касается расходной части, то ее планирование осуществляется в рамках реализации отдельных мероприятий подпрограммы «Формирование эффективной системы организации медицинской помощи в сфере обязательного медицинского страхования»».

Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области в 2025 году предусматривается в сумме 13,864 миллиарда рублей. Из них 30,9 миллиона рублей составят штрафы, неустойки и пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед ТФОМС. Сюда же включены денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств.

Также бюджет ТФОМС будут пополнять платежи по искам, предъявленным фондом к «лицам, ответственным за причинение вреда здоровью застрахованного лица, в целях возмещения расходов на оказание медицинской помощи». Поясним, что такие иски, например, подают к преступникам, по вине которых серьезно пострадал и был вынужден проходить лечение человек. В случае, если вина преступника в причинении вреда здоровью потерпевшего доказана, суд обязывает его возместить государству в лице ТФОМС расходы на лечение потерпевшего.

ИА «Орелград»