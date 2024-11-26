Клычков недоволен подрядчиком «Мценской версты»

26.11.2024 | 17:38 ЖКХ, Новости

Орловский губернатор считает, что компания «подводит» его.

Фото: newsorel.ru

Сегодня Андрей Клычков совершил поездку во Мценск. Здесь состоялось выездное заседание оперативного штаба и антитеррористической комиссии области.

После этого губернатор решил выяснить, как идёт реализация проекта «Мценская верста». Напомним, в его рамках благоустраивается центральная территория города (местная улица Ленина). Как сообщает портал «Орловские новости», увиденное не вполне обрадовало Клычкова.

«Подрядчик подводит. Есть срывы по срокам. Осталось немного времени до конца года. Нужно усиливать работы», – констатировал губернатор.

Работами занимается орловская компания – ООО «ТВК». Их стоимость составляет 92,1 миллиона рублей. Компания получила аванс в размере 30%.

Дата сдачи благоустройства – 9 января 2025 года.

ИА «Орелград»


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