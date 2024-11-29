В Орле многоквартирный дом попал в серую зону

Капремонт замер на паузе – это мешает устранить текущие проблемы.

Здание находится на Комсомольской, 88. В 2023-м здесь решили сделать капитальный ремонт. Однако работы продлились недолго.

Как пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на областной департамент ЖКХ, фонд капитального ремонта установил, что наружная стена дома имеет признаки аварийности. Из этого следует, что её нужно усилить тяжами.

Данный вид работ уже не входит в перечень тех, которые делают в рамках капитального ремонта и оплачивают из соответствующих взносов. Это и стало причиной приостановки.

Однако дом продолжает стремительно разрушаться. Например, на пятом этаже в одной из комнат потолок протекает в восьми местах.

«ЖЭУ сослались на то, что у нас идет капитальный ремонт, и текущий они произвести не могут», – рассказала дочь собственницы комнаты.

Кроме того, месяц назад здесь произошёл серьёзный пожар. По рассказам очевидцев, всё началось с неполадок с электрической проводкой. Счётчик горел открытым огнём. После устранения последствий возгорания одна из квартир стала непригодной для жилья.

Как утверждают орловцы, ни государственные структуры, ни управляющая компания (ООО «ЖЭУ №2») очень неохотно реагируют на их заявления и обращения. «Получается, что в доме уже 60 лет ничего не делается», – констатирует одна из жилиц.

ИА «Орелград»