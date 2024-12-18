После пересмотра приговора орловец лишился 5,5 миллиона

18.12.2024 | 12:20 Закон и порядок, Новости

Областной суд ужесточил наказание по запросу прокуратуры.

Фото: ИА «Орелград»

Ранее Орловский районный суд признал гражданина виновным в приобретении, хранении, перевозке и сбыте немаркированных табачных изделий. Причём — в особо крупном размере. В 2022-м и 2023-м годах он совершил таких операций на общую сумму около 5,6 миллиона рублей.

Орловцу дали три года условно. Также мужчину оштрафовали на 600 тысяч.

Однако прокуратура осталась не вполне довольна приговором и подала апелляцию в областной суд. Так, орган надзора обратил внимание, что орловец использовал для совершения своих преступлений автомобиль «Хендай». Впоследствии, в июле этого года, он продал машину. По закону автомобиль подлежал конфискации.

Также суд первой инстанции не решил вопрос о взыскании дохода, полученного от незаконной деятельности. Орловский областной суд согласился с этими доводами прокуратуры и внёс поправки в приговор.

У орловца конфисковали пять миллионов рублей — стоимость отчуждённого автомобиля. Также с него взыскали 475 тысяч, вырученные в результате преступной торговли.

Информацию сообщили в прокуратуре Орловской области.

ИА «Орелград»


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