Жителю ЛНР дали 12 лет за убийство орловчанки

Преступление произошло 24 года назад.

Всё случилось в апреле 2000-го года в деревне Грачёвка (сейчас это территория Орловского муниципального округа). Мужчина позарился на золотые украшения знакомой девушки. Он нанёс ей несколько ударов молотком по голове.

Потерпевшая скончалась на месте. После этого убийца завладел имуществом, а тело закопал в лесопарке.

Однако спустя почти четверть века Следственный комитет России завершил это дело. Мужчину обвинили в убийстве, сопряжённом с разбоем.

Суд счёл доказательства убедительными и приговорил жителя города Кременная к 12 годам строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе орловского Управления СКР.

ИА «Орелград»