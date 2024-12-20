«Мусорную» программу утвердили заново

Областная программа обращения с отходами утверждена в новой редакции.

В первоначальной редакции государственная программа «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Орловской области» была утверждена в марте 2018 года. Однако теперь губернатор Андрей Клычков утвердил ее в новой редакции и постановил, что обновленная программа распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года. Ответственным исполнителем этой программы является департамент жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Орловской области.

Приоритетным направлением программы является сокращение образования отходов и снижение класса опасности отходов в источниках их образования. Эта задача, по мнению разработчиков, может быть решена только за счет раздельного накопления отходов. «Раздельное накопление позволяет уже на стадии приема отходов от населения выделить вторичное сырье, а значит, сократить образование отходов. Также раздельное накопление является наиболее доступным способом уменьшения объема образующихся опасных отходов и снижения классов опасности отходов», – говорится в документе.

Действие программы продлено по 2029 год включительно. С учетом уже прошедших лет общий объем финансирования составит 37,7 миллиона рублей. Средства должны быть вложены в развитие в Орловской области инфраструктуры обработки, утилизации, обезвреживания и размещения твердых коммунальных отходов (ТКО). В регионе будут стремиться к достижению ключевых показателей, установленных национальной целью развития Российской Федерации «Экологическое благополучие». Она предполагает, что к 2030 году будет обеспечена сортировка 100 процентов объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов, захоронение не более чем 50 процентов таких отходов и вовлечение в хозяйственный оборот не менее чем 25 процентов отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья.

По данным правительства, одной из актуальных региональных проблем является именно вопрос, связанный с утилизацией и переработкой отходов. В Орловской области образуется более 3 миллионов тонн отходов в год, в том числе твердых коммунальных отходов – более 714 тысяч тонн. Причем за последние 15 лет значительно изменились как объемы образования твердых коммунальных отходов на душу населения, так и их морфологический состав. Связано это, прежде всего, с увеличением доли различного рода упаковок в структуре отходов, а также увеличением доли новых видов отходов.

На ситуацию влияют и накопленные проблемы прошлых лет. Здесь специалисты отмечают значительное количество отходов, не утилизированных из-за отсутствия технологий переработки, недостаточно эффективное функционирование системы раздельного сбора отходов, а также отсутствие развитой сети пунктов приема вторичных материальных ресурсов.

ИА «Орелград»