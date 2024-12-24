Брат Лежнева попытался досрочно выйти на свободу

24.12.2024 | 12:00 Криминал, Новости

Пока что это ему не удалось.

Фото: ИА «Орелград»

Напомним, что Александр Лежнев отбывает срок в 7,5 года в колонии общего режима за мошенничество. Как сообщает портал «Орловские новости», осуждённый официально попросил заменить оставшуюся часть срока на исправительные работы.

Сначала ходатайство поступило в Советский суд Орла. Причиной стало то, что в данный момент Александр находится в орловском СИЗО. (Он является фигурантом по делу о хищениях из бюджета, которые произошли при ремонте трёх мостов в нашей области. Пока что его роль и ответственность в этом криминальном сюжете не определена.)

Однако данная инстанция оставила ходатайство без рассмотрения. Тогда Лежнев перенаправил просьбу в один из судов Москвы. Там её также не стали рассматривать и вернули в Орёл.

Известно, что в начале будущего года вопрос изучат в Орловском областном суде. Александр подал туда апелляционную жалобу на решение первой инстанции.

ИА «Орелград»


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