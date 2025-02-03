Орловчанку посадили за неуплату алиментов

3.2.2025 | 12:56 Закон и порядок, Новости

Она уклонялась от материнских обязанностей.

Фото: vestiorel.ru (иллюстративное)

Известно, что женщина проживает в Троснянском районе. Однако дело рассматривал Кромской районный суд.

Как сообщает прокуратура Орловской области, мать несовершеннолетнего ребёнка признали виновной по соответствующей статье УК РФ (157). Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности по той же причине.

Суд обязал её выплачивать алименты, но она не делала этого, не принимала мер к трудоустройству и уклонялась от обязанности.

В итоге женщине дали 1 год лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования