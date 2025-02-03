Орловчанку посадили за неуплату алиментов

Она уклонялась от материнских обязанностей.

Известно, что женщина проживает в Троснянском районе. Однако дело рассматривал Кромской районный суд.

Как сообщает прокуратура Орловской области, мать несовершеннолетнего ребёнка признали виновной по соответствующей статье УК РФ (157). Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности по той же причине.

Суд обязал её выплачивать алименты, но она не делала этого, не принимала мер к трудоустройству и уклонялась от обязанности.

В итоге женщине дали 1 год лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

ИА «Орелград»