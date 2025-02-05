Виновник столкновения КамАЗа и иномарки отделался штрафом

Водитель грузовика возместил ущерб и не был лишен водительских прав.

Как сообщает пресс-служба Малоархангельского районного суда, вынесено постановление по делу о дорожно-транспортном происшествии, которое было возбуждено в рамках Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Авария произошла на автомобильной дороге «Глазуновка – Малоархангельск – Колпна – Долгое» в сентябре 2024 года. На перекрестке неравнозначных дорог столкнулись грузовой автомобиль КамАЗ и легковой автомобиль «Киа Рио». В судебном заседании было установлено, что виновником ДТП стал водитель грузовика. Он не уступил дорогу иномарке, двигавшейся по главной дороге.

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легкового автомобиля получил телесные повреждения, которые согласно заключению судебно-медицинской экспертизы повлекли средней степени тяжести вред здоровью, – следует из сообщения пресс-службы районного суда. – Указанные обстоятельства послужили основанием для возбуждения в отношении водителя марки «КамАЗ» дела об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 12.24 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».

В судебном заседании водитель грузовика полностью признал свою вину в совершенном административном правонарушении, раскаялся в содеянном. Он согласился со всеми обстоятельствами, изложенными в протоколе об административном правонарушении. Ему грозил не только штраф. Однако правонарушитель попросил суд не лишать его права управления транспортными средствами, поскольку он является профессиональным водителем и этим зарабатывает себе на жизнь.

К тому же он заявил, что полностью возместил причиненный ущерб потерпевшему, что последний подтвердил в судебном заседании. В качестве возмещения ущерба, причиненного здоровью потерпевшего, виновник ДТП заплатил 500 000 рублей, а в качестве возмещения материального ущерба от ДТП – еще 800 000 рублей. В целом компенсация составила 1 300 000 рублей.

Потерпевший тоже попросил суд назначить правонарушителю наказание в виде административного штрафа, но без лишения водительских прав. Выслушав участников процесса, и исследовав материалы дела, судья пришел к выводу о возможности назначения наказания в виде одного лишь административного штрафа в размере 20 000 рублей.

«Постановление районного суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в судебную коллегию по административным делам Орловского областного суда», – подытожила пресс-служба Малоархангельского районного суда.

ИА “Орелград”