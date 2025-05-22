В Орле оборудуют новые спасательные посты

Они появятся в Разградском парке и у Силикатного пруда.

Об этом стало известно на сегодняшнем заседании комитета горсовета по правовому регулированию местного самоуправления. Информацию сообщил начальник управления по безопасности администрации Орла Игорь Тарасов.

«Таблички «Купаться запрещено» там остаются», – предупредил чиновник. Спасатели будут дежурить для того, чтобы предотвратить несанкционированные заходы в воду, опасные для здоровья и жизни, или смягчить их последствия. Официальными местами летнего отдыха остаются озеро «Светлая жизнь», а также пляж в городском парке.

Напомним, пляжный сезон откроется на Орловщине с 1 июня.

ИА «Орелград»