Задержаны глава администрации и председатель райсовета Должанского района

Решается вопрос об избрании им меры пресечения, сообщает СК СК России по Орловский области.

Глава Должанского района и председатель Совета народных депутатов Должанского района подозреваются в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии правоохранителей, с ноября по декабрь 2022 года они (в группе с неустановленными лицами) совершили обман сотрудников Управления Росреестра по Орловской области. Была предоставлена документация о вновь образованных земельных участках, якобы находящихся в собственности ООО «Луганское» (учредителем которого является один из фигурантов). Таким образом они похитили земли из государственной собственности. Ущерб оценен в 5,53 млн рублей.

В основу уголовного дела легли материалы оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Орловской области. В настоящее время проводятся обыски по местам жительства фигурантов и в местной администрации.

ИА “Орелград”