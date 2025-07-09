На Орловщине осудили пятерых дистанционных мошенников

Все они входили в одну преступную группу.

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, группа была создана летом 2023 года. Сообщники звонили жителям Орла и сообщали заведомо ложную информацию.

Мошенники вводили орловцев в стресс, рассказывая о мифических ДТП с участием их родственников. После этого они предлагали решить вопрос об освобождении от уголовной ответственности — за денежное вознаграждение. Таким образом мошенникам удалось похитить около миллиона рублей.

Кроме того, один из участников группы был признан виновным ещё и в краже. Он похитил из магазина портативную колонку стоимостью около 4 тысяч рублей.

Приговоры оказались достаточно серьёзными. Участники группировки получили от четырёх с половиной до семи лет колонии общего режима.

ИА «Орелград»