В Орле утонул 36-летний мужчина

11.7.2025 | 10:25 Новости, Происшествия

ЧП случилось в Заводском районе.

Фото: Управление МЧС по Орловской области

Как рассказали в Управлении МЧС по Орловской области, всё произошло накануне вечером неподалёку от Бетонного переулка. Мужчина погиб, купаясь в необорудованном месте.

По словам очевидцев он попытался переплыть Оку, но в какой-то момент скрылся из вида. Друзья вызвали спасателей. Через полчаса тело извлекли из воды.

«Это второй случай гибели на воде за купальный сезон 2025 года», – отметили в ведомстве. Предыдущее ЧП также случилось в необорудованном для купания месте.

ИА «Орелград»


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