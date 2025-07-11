В Орле утонул 36-летний мужчина

ЧП случилось в Заводском районе.

Как рассказали в Управлении МЧС по Орловской области, всё произошло накануне вечером неподалёку от Бетонного переулка. Мужчина погиб, купаясь в необорудованном месте.

По словам очевидцев он попытался переплыть Оку, но в какой-то момент скрылся из вида. Друзья вызвали спасателей. Через полчаса тело извлекли из воды.

«Это второй случай гибели на воде за купальный сезон 2025 года», – отметили в ведомстве. Предыдущее ЧП также случилось в необорудованном для купания месте.

ИА «Орелград»