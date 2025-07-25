С экс-сотрудника ГАИ хотят взыскать имущество на 15 миллионов

Об этом стало известно на заседании коллегии прокуратуры Орловской области.

На встрече подвели итоги работы за первую половину текущего года. С основным докладом выступил прокурор Орловской области Алексей Тимошин.

Он напомнил о том, что в текущем году по материалам надзорного ведомства возбуждено 13 уголовных дел, связанных с нарушениями про расходовании средств на нацпроекты. Вынесен приговор по делу о халатности в отношении бывшего первого заместителя мэра города Орла. Принято (но ещё не вступило в силу) судебное решение о прекращении полномочий мэра Мценска.

Также в судах рассматриваются уголовные дела, возбуждённые в отношении заместителя руководителя департамента здравоохранения Орловской области и первого заместителя мэра города Орла. Им вменяют должностные преступления.

Кроме того, прокуратура направила в суд иск об обращении имущества бывшего сотрудника ГАИ в доход государства – на общую сумму около 15 миллионов рублей.

Также ведомство помогло погасить задолженность перед предпринимателями на общую сумму около 150 миллионов. Погашена задолженность по заработной плате перед примерно 700 работниками — примерно на 14,6 миллиона.

Также Алексей Тимошин рассказал о работе с обращениями граждан. В первой половине года в орловскую прокуратуру их направили около 16 тысяч. Каждое второе было удовлетворено. По итогам рассмотрения обращений внесено примерно 4500 актов реагирования.

ИА «Орелград»