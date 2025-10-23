Клычков потребовал от «Орелархплана» увеличения заработка

Губернатор Орловской области недоволен коммерческой хваткой бюджетного учреждения.

Доклад о работе БУ ОО «Архитектурно-планировочное управление Орловской области» заслушали на совещании с главами муниципальных образований 23 октября. Директор Дмитрий Ежов доложил о выполнении государственного задания по подготовке Генпланов и Правил землепользования и застройки (выполнено 120, предстоит 95). В ЕГРН внесены сведения о местоположении границ муниципальных образований (99,2%), населенных пунктов (81,6%), территориальных зон (82%). Готовятся по госзаданию проекты межевания, планировки. Также «Архплан» берет сторонние заказы.

«В текущем году у нас заключено уже порядка 40 контрактов на общую сумму более 4 миллионов рублей. В основном, конечно, это объекты социальной направленности», – пояснил Дмитрий Ежов.

По штатному расписанию в бюджетном учреждении предполагается 60 человек, по факту трудится 51.

Губернатор Андрей Клычков отметил, что при создании «Архплана» предполагалось не только выполнение бюджетного задания, но ставилась задача по самоокупаемости (это порядка 10 млн рублей в год).

«Просто структура, которая сидит на бюджетном задании, меня не устраивает, – заявил Андрей Клычков. – Ну что за смех вы рассказываете? 40 проектов на 4 миллиона рублей. Это ваша прямая задача выстроить работу учреждения, чтобы она была самоокупаемой, и набирать специалистов. А не рассказывать мне, что у вас девять вакансий. Если вы не заработаете денег, они у вас не появятся».

Андрей Клычков поручил усилить работу с муниципальными образованиями, бюджетными учреждениями и распорядителями средств. «Архплан» должен выходить на конкурсы, проектировать необходимые региону объекты и за это отвечать. Андрей Клычков напомнил, что постоянно попадаются сторонние «халтурщики».

«Я хочу, чтобы у нас было качественное проектирование. Вы были созданы не для рассказов про тяжелую работу. <…> Сидит 52 человека, выполняет бюджетное задание. Ну, красавцы, что могу сказать».

Губернатор потребовал разработать конкретный финансовый план для бюджетного учреждения.

