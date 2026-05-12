В Ливнах слегка подправили постановление о закрытии ПВР

Вступление постановления в действие передвинули на неделю.

Как уже рассказывал «Орелград», администрация города Ливны приняла решение о ликвидации (закрытии) пунктов временного размещения для граждан, вынужденно покинувших свои жилые помещения в связи с военными действиями. Соответствующее постановление 30 апреля 2026 года подписал глава города Сергей Трубицин. Согласно тому документу, с 9 мая 2026 года должны были прекратить работу три пункта временного размещения.

В перечень включены: гостиница «Центральная Ливны» ЗАО «Автоцентр ЗиЛ» – 91 место; гостиница «Ливны 1» ЗАО «Автоцентр ЗиЛ» – 20 мест; гостиница «Золушка» ЗАО «Автоцентр ЗиЛ» – 12 мест. Несложно подсчитать, что в целом речь идет о ликвидации 123 мест для временного проживания. Данные пункты предназначены для размещения граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, а также для лиц, покинувших жилые помещения на территориях субъектов РФ, где введены максимальный и средний уровни реагирования.

В апрельском постановлении администрации райцентра указано, что оно принято во исполнение протокола рабочего совещания у губернатора Орловской области от 6 апреля 2026 года № 10. В связи с закрытием ПВР признано утратившими силу постановление администрации города Ливны от 30 марта 2022 года № 225А «О комплексных мерах по оказанию содействия в социально-бытовом устройстве лицам, вынужденно покинувшим территорию Украины».

Изначально постановление о закрытии ПВР (№ 300) было подписано 30 апреля 2026 года и должно было вступить в силу с 9 мая 2026 года. Однако 8 мая 2026 года вышло новое постановление № 318, которое переносит дату вступления в силу постановления на 15 мая 2026 года. Таким образом, перечисленные выше пункты временного размещения в Ливнах, следуя прямой трактовке документа, прекратят свою работу с 15 мая 2026 года. Контроль за исполнением постановления глава города оставил за собой.

Ранее по поручению прокурора Орловской области Алексея Тимошина прокуратура начала «проверку доводов публикации СМИ о закрытии пункта временного размещения, расположенного на базе гостиницы «Центральная» г. Ливны». Как сообщала 6 мая пресс-служба областной прокуратуры, проверяется исполнение требований законодательства при решении вопроса о переселении граждан, временно переехавших в Орловскую область и проживающих в указанном ПВР. Вопрос соблюдения прав граждан находится на контроле органов прокуратуры региона, подчеркнули в надзорном ведомстве.

