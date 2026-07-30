Роспотребнадзор уничтожил на Орловщине 675 пачек нелегального табака

Общая сумма наложенных штрафов составила около миллиона рублей.

Таковы итоги соответствующей работы, проведённой орловским управлением ведомства в первой половине текущего года.

За это время Роспотребнадзор организовал 26 контрольных мероприятий. По их результатам арестовали 675 пачек табачной и никотинсодержащей продукции (65,2% от проверенного количества). Впоследствии все арестованные пачки были уничтожены.

Также известно, что в отношении лиц, допустивших нарушения при реализации таких изделий, составили 42 административных протокола. Общая сумма наложенных штрафов составила 1 миллион 92 тысячи рублей.

Сообщается, что по фактам нарушений, допущенных при реализации табака, ведомство выдало хозяйствующим субъектам 23 предписания и 67 предостережений. Также орловский Роспотребнадзор организовал 23 профилактических визита по той же тематике. Кроме того, известно, что суды одобрили 16 исковых заявлений управления, которые касались распространения незаконной информации о дистанционной торговле соответствующей продукцией.

ИА «Орелград»