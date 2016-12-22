Мошенники нажились на «юбилейных» объектах Орла на 1 миллиард рублей

В такую сумму полиция оценивает объем похищенных средств.

В Орле на стройках, приуроченных к 450-летию города, похитили около 1 миллиарда рублей, заявил на Координационном совещании начальник УЭБиПК УМВД России по Орловской области Федор Козин. «Рекордсменом», естественно, стал Многопрофильный медцентр — украдено 700 миллионов рублей. Также полицейский сообщил, что при реконструкции Центрального стадиона было похищено 30 миллионов рублей, при реконструкции Дворца пионеров — 2 миллиона.

По другим хищениям идут расследования. Речь о компании «Спецстрой-Монтаж» (перинатальный центр и стадион), «Смоленская строительная компания» (станция обезжелезивания).