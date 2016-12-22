Мошенники нажились на «юбилейных» объектах Орла на 1 миллиард рублей

В такую сумму полиция оценивает объем похищенных средств.
В Орле на стройках, приуроченных к 450-летию города, похитили около 1 миллиарда рублей, заявил на Координационном совещании начальник УЭБиПК УМВД России по Орловской области Федор Козин. «Рекордсменом», естественно, стал Многопрофильный медцентр — украдено 700 миллионов рублей. Также полицейский сообщил, что при реконструкции Центрального стадиона было похищено 30 миллионов рублей, при реконструкции Дворца пионеров — 2 миллиона.
По другим хищениям идут расследования. Речь о компании «Спецстрой-Монтаж» (перинатальный центр и стадион), «Смоленская строительная компания» (станция обезжелезивания).
Орелград, почему в половине новостей нет окна для комментариев?!
Отработал питерский на славу!!!!!!!
Да что уж там, вся Команда!!!
За эти деньги многое можно было бы сделать для города…
так и сделали. но не для этого города)))
это только начало
Да, что Вы…А кто ж нанимал эти организации? Кто подписывал договора?…и дороги, наверное доделывать не собираются — деньги уплыли!осталось только ручками разводить и лапшу на уши нам вешать что так получилось…а так, никто не виноват — это они (строители) — все мошенники! как начали нам тут все строить , деньги воровать!
Стыдно за Орел немного.
А причем Орел? Давно писали, что бригада питерских братков отнюдь не филантропы и приехали сюда на «шабашку». Для них чем больше бюджетных денег тратится, тем выше их «заработок». Мне интересно, а когда начнутся посадки? Чем раньше их посадить — тем меньше разворуют.
а где уголовные дела?
кто нибудь уже посадит питерского капитана?
То есть знают что украли и кто украл, но сажать никого не будут. Отличная новость!!!