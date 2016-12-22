Облздрав объяснил отсутствие реанимации в Кромской ЦРБ

Руководитель Департамента здравоохранения Орловской области Александр Лялюхин прокомментировал сообщение регионального отделения «Общероссийского народного фронта» о простое оборудования в Кромской ЦРБ. Активисты провели рейд и сообщили, что в больнице имеется полный комплект реанимационного оборудования. Однако проблема открытия палаты реанимации остается нерешенной. Оборудование есть, а специалистов, способных на нем работать, нет, утверждает ОНФ.

— Отметим, что данное медицинское учреждение работает с 1973 года, — так прокомментировал ситуацию Александр Лялюхин. — В ЦРБ не было создано отделение реанимации, вместе с тем при отделении хирургии работают две палаты интенсивной терапии. Штат анестезиологов-реаниматологов укомплектован полностью, хотя в целом наблюдается дефицит медицинских кадров. Такая ситуация характерна для многих учреждений здравоохранения региона. Специалисты не хотят ехать работать на село, даже несмотря на реализацию программы «Земский доктор» и предоставление благоустроенного жилья.

По его словам, в данной центральной районной больнице о простое оборудования, закупленного в 2013 году по программе оказания помощи пострадавшим в ДТП, речи не идет. Палаты интенсивной терапии функционируют. Так это или нет, выяснит СК. Накануне ведомство объявило о начале доследственной проверки.

— Бездействию должностных лиц, со стороны которых не приняты действенные меры по возобновлению работы отделения реанимации Кромской ЦРБ, будет дана объективная правовая оценка, — подчеркнули в СУ СК России по Орловской области. — По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В свою очередь ОНФ отмечает, что через Кромы проходит федеральная трасса М-2 «Крым». На ней часто происходят дорожно-транспортные происшествия с пострадавшими. Ближайший пункт оказания реанимационной помощи на участке трассы от Орла до границы с Курской областью – клиническая больница в Орле. Все пострадавшие доставляются именно туда. Однако не в каждом случае их удается спасти. Причиной является слишком большая удаленность от областного центра.