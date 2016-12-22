Полиция подтвердила факт ДТП с экипажем ДПС

Несколько минут назад «ОрелГрад» получил официальное подтверждение.

Напомним, сегодня в Покровском районе Орловской области на 59-м километре трассы «Орёл-Тамбов» столкнулись полицейский ВАЗ-2115 и грузовик МАЗ.

— Факт аварии подтвердился, — сообщили в пресс-службе УМВД. — Двое сотрудников полиции получили травмы и находятся в больнице, характер травм неизвестен. Они находились на маршруте патрулирования. Сотрудники ГИБДД продолжают работу на месте происшествия, полиция проводит проверку.

В УМВД не уточнили детали аварии, сообщив, что они будут известны позднее. Но мы можем предположить, что, судя по характеру повреждений автомобиля, МАЗ врезался в стоящую «Ладу».