Полиция подтвердила факт ДТП с экипажем ДПС

22.12.2016 Важное, Новости

Несколько минут назад «ОрелГрад» получил официальное подтверждение.

Напомним, сегодня в Покровском районе Орловской области на 59-м километре трассы «Орёл-Тамбов» столкнулись полицейский ВАЗ-2115 и грузовик МАЗ.

— Факт аварии подтвердился, — сообщили в пресс-службе УМВД. — Двое сотрудников полиции получили травмы и находятся в больнице, характер травм неизвестен. Они находились на маршруте патрулирования. Сотрудники ГИБДД продолжают работу на месте происшествия, полиция проводит проверку.

В УМВД не уточнили детали аварии, сообщив, что они будут известны позднее. Но мы можем предположить, что, судя по характеру повреждений автомобиля, МАЗ врезался в стоящую «Ладу». 


2 комментария Полиция подтвердила факт ДТП с экипажем ДПС

  1. Ну начинается… Экипаж обгонял фуру с превышением скоростного лимита и не справился с управлением. Теперь будут выгараживать. Одному уже 5 лет ни за что дали(

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  2. Весь «зад» легковушки разбит, может быть автор статьи и прав. Однако гололед, могло машину и развернуть.

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