В Орле на участницу «дела на автовокзале» возбуждено уголовное дело

Сегодня девушка вместе с адвокатом отправится в Следственный комитет.
СК возбудил уголовное дело в отношении орловчанки Ларисы, которая якобы переходила дорогу на красный свет, а после ударила и оскорбила сотрудников ГИБДД, сообщил «ОрелГраду» правозащитник Дмитрий Краюхин.
— Она позвонила и сказала, что на нее возбуждено уголовное дело. Сегодня они вместе с адвокатом Андреем Рословым поедут в Следственный комитет, — рассказал Краюхин. — Я не понимаю, как можно было возбуждать уголовное дело, если вопрос по действиям сотрудников полиции еще не разрешен?
По словам Краюхина, записи с моментом начала движения Ларисы всё ещё нет. Однако на той, что была на регистраторе машины ДПС, видно, что параллельно с девушкой по Маслозаводскому переулку едет большегрузная машина.
— Это свидетельствует, что автомобиль ехал на тот же сигнал светофора. Однако ГИБДД не реагирует на него, а только на пешехода.
По какой статье возбуждено уголовное дело на Ларису, неизвестно.
Ранее начальник ГИБДД Александр Коршунов отказался комментировать действия своих подчиненных или девушки, заявив, что СК должен поставить точку в этом деле.
Руководство города «делает» свою работу.
лучше бы алкашей за рулем ловили, а не на девушек/женщин нападать… А то, что она им влупила, с одной стороны правильно, нефиг было ее в машину насильно запихивать… Ппц, она им побои нанесла, что оба прям в реанимацию попали…. Царьки, блина. Там на этом автовокзале вечно ГАИшники пасутся…. толико вот переход там один, под светофором. А вот когда приезжает маршрутка/автобус, но нарлд выходит и бредёт по дороге кто куда… Где остановочный павильон, где пешеходный переход, где все это?
Автор статьи не мог узнать мнение юриста-адвоката? Зачем опираться на мнение дилетанта Краюхина? Теперь, в т.ч. и с вашей помощью, женщине предъявлено обвинение в уголовном преступлении. «Поздравляю» вас. Вы хотя бы понимаете меру своей ответственности, когда публикуете некомпетентные и, по сути, провокационные статьи?