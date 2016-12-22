В Орле на участницу «дела на автовокзале» возбуждено уголовное дело

Сегодня девушка вместе с адвокатом отправится в Следственный комитет.

СК возбудил уголовное дело в отношении орловчанки Ларисы, которая якобы переходила дорогу на красный свет, а после ударила и оскорбила сотрудников ГИБДД, сообщил «ОрелГраду» правозащитник Дмитрий Краюхин.

— Она позвонила и сказала, что на нее возбуждено уголовное дело. Сегодня они вместе с адвокатом Андреем Рословым поедут в Следственный комитет, — рассказал Краюхин. — Я не понимаю, как можно было возбуждать уголовное дело, если вопрос по действиям сотрудников полиции еще не разрешен?

По словам Краюхина, записи с моментом начала движения Ларисы всё ещё нет. Однако на той, что была на регистраторе машины ДПС, видно, что параллельно с девушкой по Маслозаводскому переулку едет большегрузная машина.

— Это свидетельствует, что автомобиль ехал на тот же сигнал светофора. Однако ГИБДД не реагирует на него, а только на пешехода.

По какой статье возбуждено уголовное дело на Ларису, неизвестно.

Ранее начальник ГИБДД Александр Коршунов отказался комментировать действия своих подчиненных или девушки, заявив, что СК должен поставить точку в этом деле.